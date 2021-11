Die Europäische Union sucht nach Wegen, die Migration von Belarus nach Polen zu stoppen. EU-Ratspräsident Michel reist deshalb heute zu Gesprächen nach Warschau. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, schlug im Dlf vor, die Ukraine um Hilfe zu bitten. Währenddessen sitzen tausende Menschen bei eisigen Temperaturen im Grenzgebiet fest.

Schmid sagte im Deutschlandfunk, an den Außengrenzen der EU müsse für Recht und Ordnung gesorgt werden. Dazu seien reguläre Asylverfahren erforderlich und Regeln, wie die Menschen in Empfang genommen würden. Dafür brauche Polen die Unterstützung der Europäischen Union.



Schmid regte aber auch an, ein Drittland wie die Ukraine einzubinden. Dort könnten die Migranten untergebracht werden, während sie ihre Asylverfahren durchliefen. Der SPD-Politiker verlangte außerdem, Fluggesellschaften, die Migranten nach Belarus bringen, die Start- und Landerechte zu entziehen.

Schmid kritisiert "Pushbacks"

Schmid kritisierte Polens Umgang mit den Menschen in der Grenzregion zu Belarus. Berichten zufolge gibt es illegale "Pushbacks", also Zurückweisungen. Auch Polen sei an internationale Gesetze gebunden, betonte Schmid. Dazu gehörten geordnete Verfahren und ein humanitärer Mindestschutz.



Gestern hatten an der Grenze zwischen Polen und Belarus zwei größere Gruppen von Migranten Zäune niedergerissen. Ein Teil von ihnen sei auf polnischem Gebiet von Grenzschützern gefasst und wieder nach Belarus geschickt worden. Polen und auch Litauen haben jeweils den Ausnahmezustand für die Grenzregionen verhängt. Auf belarussischer Seite harren bei Minustemperaturen tausende Migranten aus und hoffen, in die EU zu gelangen.



Die scheidende Bundesregierung drohte dem belarusischen Machthaber Lukaschenko mit weiteren Sanktionen der EU. In Warschau kommt heute EU-Ratspräsident Michel mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki zusammen, um die Lage zu erörtern.

Migrationsforscher Kleist: "EU hat Asylrecht an ihren Außengrenzen abgeschafft"

Der Migrationsforscher und Politikwissenschaftler Kleist machte der EU Vorwürfe. Belarus gehe an der Außengrenze zur EU ähnlich vor wie die Türkei, und die Europäische Union lasse das mit sich machen. Kleist sieht die EU in einer Art Bringschuld: Die Staatengemeinschaft habe das Asylrecht in seinen Grundsätzen festgeschrieben. Deshalb dürften Geflüchtete an die Grenzen kommen, müssten dort registriert werden und das Recht haben, einen Asylantrag zu stellen. Dass die EU das so nicht durchführe, mache es überhaupt erst möglich, dass Belarus Druck aufbauen könne. De facto habe die EU das Asylrecht an ihren Außengrenzen abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.