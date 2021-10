Die Bundesregierung will als Reaktion auf die gestiegene Zahl an Flüchtlingen aus Belarus die deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Grenzsicherung stärken. Man unterstütze Polen bei der Abwehr illegaler Einwanderung, sagte Bundesinnenminister Seehofer in Berlin. Eine Schließung der Grenze stehe nicht zur Diskussion.

Stattdessen bot Seehofer an, die Präsenz der Bundespolizei im deutsch-polnischen Grenzgebiet zu erhöhen. Der CSU-Politiker kündigte außerdem weitere Anstrengungen an, um gemeinsam mit der EU Flüge mit Geflüchteten nach Belarus zu verhindern. Im Falle des Iraks gebe es bereits eine entsprechende Zusage bis Jahresende, sagte er. Allerdings habe die Regierung in Belarus zuletzt visumfreie Einreisen aus weiteren Staaten wie Iran, Pakistan, Südafrika, Ägypten und Jordanien zugelassen.



Seehofer zufolge ist die Bundesregierung der Ansicht, dass letztlich "der Schlüssel zur Lösung des Problems wohl in Moskau liegt". Russland ist ein enger Verbündeter von Belarus, das wirtschaftlich stark abhängig von Moskau ist.

Deutliche Zunahme illegaler Einreisen über Polen

Die Bundesregierung und die EU werfen dem belarusischen Machthaber Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika gezielt in die EU zu schleusen. Motiv ist demnach Vergeltung für europäische Sanktionen gegen Belarus.



Die Zahl unerlaubter Einreisen von Menschen auf der Route über Belarus und Polen nach Deutschland ist im Oktober nach offiziellen Angaben erheblich gestiegen. Von Monatsbeginn bis einschließlich Dienstag hätten Beamte 3.262 Personen mit einem Bezug zur Belarus-Route registriert, teilte die Bundespolizei in Potsdam mit. Im August seien es 474 Menschen gewesen, im ganzen ersten Halbjahr nur 26.



Zusammenfassend nannte die Behörde die Grenze zu Polen den "aktuellen Brennpunkt" grenzpolizeilicher Aufgaben. Der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Teggatz, hatte vor diesem Hintergrund bereits befristete Kontrollen an der Grenze zu Polen vorgeschlagen. Nun erklärte ein Sprecher, die Einführung temporärer Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze sei eine "rein politische Entscheidung".

AfD in Brandenburg will Sondersitzung

Die AfD-Fraktion in Brandenburg kündigte wegen der Situation an, eine Sondersitzung des Landtags zu beantragen. Anvisiert sei ein Termin in der kommenden Woche, sagte Fraktionschef Berndt an. In einem Entschließungsantrag wolle man fordern, dass Polen bei den Grenzkontrollen an der Grenze zu Deutschland aber insbesondere auch an der Grenze zu Belarus unterstützt werde.



Hilfsorganisationen rufen dazu auf, im Fall der aus Belarus kommenden Flüchtlinge die Menschenrechte zu wahren. Der Europachef von Pro Asyl, Kopp, sagte der "Rheinischen Post", an der Außengrenze der EU in Polen sei die internationale Flüchtlingskonvention faktisch außer Kraft gesetzt. Der katholische Sozialverband Caritas verlangte, man müsse die Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen und ihnen ein faires Asylverfahren ermöglichen.

