In Deutschland werden im EU-weiten Vergleich die meisten Asylanträge gestellt.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden einem vertraulichen Bericht der EU-Kommission zufolge in Deutschland über 26.000 neue Anträge auf Asyl gestellt, berichtet die Zeitung "Die Welt". An zweiter Stelle in der EU steht demnach Frankreich mit rund 20.000 Anträgen, gefolgt von Spanien mit 13.000. Am wenigsten Anträge auf Asyl werden dem Situationsbericht der EU-Kommission in diesem Jahr bisher in Estland und in Ungarn gestellt - mit 11 bzw. 8 Verfahren.



Fast die Hälfte der Antragsteller in Deutschland kamen den Angaben zufolge aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und dem Irak. Insgesamt seien im ersten Quartal gut 102.000 Asylanträge in der EU gestellt worden - die Schweiz und Norwegen eingeschlossen. Das wäre ein Rückgang von mehr als einem Drittel gegenüber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies sei vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, schlussfolgert der EU-Bericht.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.