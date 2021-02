In der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Menschen als im Jahr zuvor einen Asylantrag gestellt.

Die EU-Asylbehörde macht die Corona-Pandemie dafür verantwortlich. Die Zahl der Anträge ging demnach im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel zurück. Insgesamt beantragten 2020 in der EU, in Norwegen und der Schweiz rund 460.000 Personen Asyl. Die meisten kamen aus Syrien, Afghanistan und Venezuela - wie bereits in den Jahren zuvor. Etwa jedem dritten Asylantrag wird stattgegeben.

