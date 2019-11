Griechenland und Italien brauchen nach Einschätzung des EU-Rechnungshofs mehr Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen von Migration und Flucht.

Die Zustände in den Lagern auf den griechischen Inseln seien katastrophal, Asylanträge dauerten zu lang und die Rückführung von Migranten ohne Bleiberecht funktioniere nicht ausreichend, so der Rechnungshof in seinem Sonderbericht. Auch würden nicht genügend Migranten und Flüchtlinge von Italien und Griechenland in andere Mitgliedsländer der EU umgesiedelt. Insgesamt seien nur rund 34.000 Menschen von dort in andere Länder gebracht worden, obwohl es fast drei Mal so viele Plätze gebe. Der Rechnungshof empfiehlt mehr Hilfe für die beiden Ankunftsländer von Seiten der EU - unter anderem bei Asylverfahren und Rückführungen.