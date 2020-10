Die Vereinten Nationen haben die Europäische Union erneut wegen ihrer Migrationspolitik kritisiert.

Die UNO-Kommissarin für Menschenrechte, Bachelet, sagte, mangelnde Solidarität bürde den Grenzländern den Großteil der Verantwortung auf. Anlass für die erneute Rüge sind Berichte von Migranten, die schwere Vorwürfe gegen Malta erheben. Nach Angaben der Vereinten Nationen seien die Flüchtlinge und Migranten schockierenden Bedingungen ausgesetzt, in Libyen, auf dem Meer und oft auch bei ihrer Ankunft in Europa. Das Militär Maltas soll zum Beispiel in mehreren Fällen versucht haben, Boote mit Flüchtlingen in Richtung Libyen oder Italien abzudrängen.



Migranten hätten auch berichtet, dass Schiffe ihnen nicht zur Hilfe gekommen seien, obwohl sie offensichtlich in Seenot geraten waren. In Malta selbst seien die Menschen oft monatelang in Lagern festgehalten worden, wo sie wenig Tageslicht, frisches Wasser oder angemessene Toiletten gehabt hätten.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.