Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz fordert mehr Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien.

Sie seien von den Auswirkungen der Corona-Krise besonders betroffen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Viele Eltern arbeiteten in Berufen, in denen Homeoffice nicht möglich sei. Auch seien sie stärker von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen. Deshalb müssten die Kinder aus Familien mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte bem Aufholproramm der Bundesregierung besonders berücktigt werden, so Widmann-Mauz.



Der Bund hatte Anfang Mai ein Programm über zwei Milliarden Euro beschlossen, mit dem Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt werden sollen.

