Die Unternehmer-Initiative "Bleiberecht" begrüßt den Vorschlag des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther zu einem Spurwechsel in der Asylpolitik.

Der CDU-Politiker Günther will ermöglichen, dass auch abgelehnte Asylbewerber in Deutschland bleiben dürfen, wenn sie einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildungstelle haben. Der Mitbegründer der Initiative "Bleiberecht", Härle, sagte im Deutschlandfunk, er hoffe sehr, dass Günther mit seinem Vorschlag nicht allein bleibe. "Es leuchtet überhaupt nicht ein, weshalb hier aus rein formalen Gründen ein Spurwechsel abgelehnt wird", sagte Härle. Gut integrierte Asylbewerber würden abgelehnt und ausgewiesen, während man gleichzeitig Menschen aus anderen Ländern anwerbe, die deren Jobs machen sollten. Es gehe nicht um Ideologie, sondern um pragmatische Lösungen, betonte Härle. "Wir brauchen diese Leute."



Härle beschäftigt in seiner Brauerei im Allgäu fünf Flüchtlinge: drei Gambier, einen Syrer und einen Iraker. Er habe bewusst auf die Zahlung staatlicher Zuschüsse bei der Einstellung der Männer verzichtet, so Härle. Man habe zeigen wollen, dass es auch so gehe. Die jungen Männer erhielten den gleichen Lohn, den auch ein deutscher Arbeitnehmer für die Arbeit bekomme. Es habe an deutschen Bewerbern gemangelt, weil in der Region Vollbeschäftigung herrsche und einfache Arbeiten wie Flaschen sortieren oder Kästen aufs Fließband stellen wenig begehrte Tätigkeiten seien.



Der Brauerei-Unternehmer betonte: "Die beste Form der Integration ist Arbeit - der Satz ist zu hundert Prozent richtig". Den jungen geflüchteten Kollegen sitze aber ständig die Angst im Nacken, abgeschoben zu werden. Die gelben Briefe vom BAMF öffneten sie gar nicht erst, sondern legten sie ihm auf den Schreibtisch.



Auch für die Betriebe sei eine Bleibeperspektive für diese Menschen von großer Bedeutung: "Wir haben sie eingearbeitet, Sprachkurse finanziert, Wohnungen besorgt - und wenn die Beschäftigten von heute auf morgen weg wären, wäre das für uns ein echtes wirtschaftliches Problem." Härle sprach von einem höheren fünfstelligen Betrag, den sein Unternehmen das kosten würde. "Ganz davon abgesehen, dass wir Schwierigkeiten hätten, jemanden zu finden, der die Arbeit macht. Die Abschiebungen würden da ein ganz tiefes Loch reißen."