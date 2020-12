Die US-Regierung muss das sogenannte "Dreamer"-Programm zum Schutz von Kindern illegal eingewanderter Menschen wieder vollständig in Kraft setzen.

Das entschied ein Gericht ein New York. Zur Begründung hieß es, die Regierung müsse den Einwanderer-Kindern die Antragstellung ermöglichen. US-Präsident Trump hatte in der Angelegenheit bereits mehrere juristische Niederlagen einstecken müssen. Sein Amtsvorgänger Obama hatte das Programm 2012 per Dekret eingeführt, um als "Dreamer" bezeichnete Kinder illegal eingewanderter Menschen vor Abschiebung zu schützen. Die meisten der Kinder sind in den USA aufgewachsen, besitzen aber die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern. Rund 700.000 Menschen erhielten einen befristeten Abschiebeschutz und eine Arbeitserlaubnis in den Vereinigten Staaten.



Weitere aktuelle Entwicklungen in den USA im Nachklang der Wahl finden Sie in unserem Newsblog.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.