In den USA dürfen Asylsuchende, die bislang bis zur Entscheidung der Behörden über ihren Einreise-Antrag in Mexiko ausharren mussten, wieder über die Grenze.

Den Angaben zufolge können damit rund 25.000 Menschen, die zum Teil Monate oder Jahre in Mexiko festsaßen, von heute an in das Nachbarland einreisen und dort das Ergebnis ihres Gesuchs abwarten. US-Präsident Biden hatte kürzlich eine von seinem Vorgänger Trump verfügte Regelgung aufgehoben, die dies verhindert hatte. US-Regierungsmitarbeiter appellierten jedoch an die Menschen, nicht alle gemeinsam an die Grenze zu kommen. Vorerst werde nur der Grenzposten in San Diego geöffnet, kommende Woche sollten weitere Posten in Texas folgen.



Die umstrittene Regelung aus dem Jahr 2019 hatte dzu geführt, dass sich Zehntausende vor allem aus Mittelamerika stammende Migranten an der Grenze zu Mexiko versammelt hatten und dort unter prekären Bedingungen ausharren mussten.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.