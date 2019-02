Das US-Militär weitet seine Präsenz an der Grenze zu Mexiko deutlich aus.

Das Verteidungsministerium gab bekannt, dass 3.750 weitere Soldaten an die südwestliche Grenze entsandt werden. Sie sollen zunächst für drei Monate dort bleiben, um die Zoll- und Grenzbeamten zu unterstützen. Bislang sind den Angaben zufolge rund 600 Militärangehörige dort im Einsatz.



Ende des vergangenen Jahres waren mehrere Tausend Migranten aus Mittelamerika in großen Gruppen bis an die Grenze gezogen. Seit der vergangenen Woche bringen die USA Asylbewerber über die Grenze zurück nach Mexiko, wo sie auf den Ausgang ihres Verfahrens warten sollen.