Migration: USA und Kuba beenden jahrelange Funkstille

Ein kubanisches Kind mit seinem Vater in einem Migrantencamp (Archivbild) (dpa)

Das Außenministerium in Havanna kündigte ein Treffen für Donnerstag an. Die Zahl der kubanischen Migranten an der Südgrenze der USA steigt derzeit steitig an. Das letzte Treffen fand im Juli 2018 statt, anschließend brach der damalige US-Präsident Trump die politische Annäherung zu Kuba ab. Eigentlich sollte es zwei Treffen pro Jahr zwischen dem Karibik-Staat und den USA geben.

US-Außenminister Blinken reiste gestern bereits nach Panama, um auch dort über Migration zu sprechen. An Karfreitag kündigte eine Aktivistin aus Honduras an, dass sich ein Treck von über 2.000 Menschen aus Lateinamerika auf den Weg Richtung USA machen will.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.