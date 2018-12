Die USA und Mexiko haben einen gemeinsamen Entwicklungsplan für Zentralamerika vorgelegt.

Wie das US-Außenministerium in Washington mitteilte, wollen die Vereinigten Staaten rund 5,8 Milliarden Dollar für Wirtschaftswachstum und Reformen in Guatemala, Honduras und El Salvador bereitstellen. Weitere 4,8 Milliarden Dollar an Investitionen sind nach Angaben des mexikanischen Außenministers Ebrard für den Süden Mexikos vorgesehen. Damit wolle man die Migration in Richtung USA eindämmen. Es gehe auch um den Kampf gegen kriminelle Banden und Drogenschmuggel.



Seit Oktober sind tausende Menschen aus Mittelamerika zu Fuß bis an die Grenze zwischen Mexiko und den USA gelaufen, um dort Asyl zu beantragen. Sie sind vor Armut und Kriminalität aus ihren Heimatländern geflüchtet.