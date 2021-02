Nach Angaben der UNO-Migrationsbehörde IOM versuchen aktuell viele Menschen das Bürgerkriegsland Libyen Richtung Europa zu verlassen.

In 24 Stunden hätten sich mehr als 1.000 Migranten in Booten auf den Weg gemacht. Über 800 von ihnen seien abgefangen und an Land zurückgebracht worden. Die Crew des privaten Hilfsschiffs "Ocean Viking" rettete gestern bei zwei Einsätzen über 180 Menschen aus Seenot, wie die Betreiberorganisation SOS Mediterranee berichtete.



In Libyen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Das Land hat sich zu einem der wichtigsten Transitgebiete für Migranten auf dem Weg nach Europa entwickelt.



Die libyschen Konfliktparteien wählten gestern eine neue Übergangsregierung, die den Weg zu landesweiten Wahlen im Dezember ebnen soll.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.