EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Griechenland dazu aufgerufen, im Umgang mit Flüchtlingen das Asylrecht zu wahren.

Von der Leyen sagte in Brüssel, die Sicherheitskräfte müssten übermäßige Gewalt vermeiden und die Grundrechte sichern - darunter auch das Recht, in der EU einen Asylantrag zu stellen. Die EU-Kommissionspräsidentin trifft sich am Abend in Brüssel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Dieser hatte Ende Februar erklärt, dass die türkische Grenze zur EU offen sei. Daraufhin hatten sich tausende Flüchtlinge auf den Weg in Richtung Griechenland gemacht. Die dortigen Sicherheitskräfte hindern die Menschen auch mit Tränengas und Wasserwerfern am Grenzübertritt. Zudem nimmt Griechenland aktuell keine Asylanträge mehr an.



Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, dass die EU Zustände wie vor fünf Jahren vermeiden wolle. Die Bürger könnten erwarten, dass die Politik es schaffe, Flucht und Migration zu ordnen, zu steuern und zu verringern.