Europaweit hat die Zahl der Asylanträge im vergangenen Jahr zugenommen.

Das geht aus dem Bericht der EU-Asylbehörde Easo hervor. 2019 beantragten demnach 11 Prozent mehr Migranten und Migrantinnen Schutz in Europa. Insgesamt waren es rund 738.000 Menschen.



Seit dem Jahr 2015 war die Zahl der Asylanträge zurückgegangen, für 2019 wurde nun erstmals wieder ein Anstieg verzeichnet. Hintergrund ist, dass vor allem in Spanien mehr Menschen aus Lateinamerika Asyl beantragt haben. In Deutschland war die Zahl der Asylbewerber dagegen auch 2019 weiter rückläufig.