Litauen hat an seiner Grenze zu Belarus mit dem Bau eines 508 Kilometer langen Zauns begonnen, der illegal einreisende Migranten abhalten soll.

Eine Baufirma habe die Auslegung von Stacheldrahtrollen aufgenommen, teilte die litauische Regierung mit. An anderen Abschnitten liefen die Vorarbeiten. Der Bau des etwa vier Meter hohen Zauns soll 2022 abgeschlossen sein. Auch im benachbarten Lettland laufen die Arbeiten für den Bau eines Zauns zu Belarus. Als Schnelllösung sollen zunächst an verschiedenen Grenzabschnitten Stacheldrahtrollen ausgelegt werden.



Unterdessen schlug die EU-Kommission vor, das Abkommen über Visaerleichterungen mit Belarus in Teilen auszusetzen. Betroffen wären Mitglieder offizieller Delegationen, der nationalen und der regionalen Regierungen und Parlamente sowie belarussischer Gerichte. Sollten die EU-Staaten dem Vorschlag der Kommission zustimmen, kämen auf diese Menschen höhere Kosten und ein komplizierteres Verfahren zu.



In dem Streit geht es um den Vorwurf, dass die belarussische Regierung gezielt Migranten aus Krisenregionen an die Grenzen zur EU bringt - als Vergeltung für Sanktionen.

