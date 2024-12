Sturz von Assad-Regime

Der frühere deutsche Botschafter in der Türkei, Erdmann, sieht die rund eine Million Syrer, die zurzeit in der Bundesrepublik leben, als "wichtige Brücke" in das Land. Sie würden bei einer eventuellen Rückkehr in ihre Heimat die Erfahrungen mit einer freiheitlichen Demokratie und einem wirtschaftlich prosperierenden Staat mitbringen, sagte Erdmann ebenfalls im Deutschlandfunk. Mit Blick auf das künftige Verhältnis zwischen Deutschland und Syrien werde dies eine bedeutende Rolle spielen.