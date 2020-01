Die Zahl der Menschen, die in der Bundesrepublik erstmals einen Asylantrag gestellt haben, ist das dritte Jahr in Folge gesunken.

Bundesinnenminister Seehofer hat am Vormittag den vom Bundeskabinett gebilligten Migrationsbericht vorgestellt. Demnach wurden 2019 rund 142.500 Asyl-Erstanträge gestellt. Das war ein Minus von gut 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gut 31.500 der Anträge bezogen sich auf Kinder von Asylbewerbern, die in Deutschland geboren wurden. Die meisten Familien stammen dem Bericht zufolge aus Syrien, dem Irak und der Türkei.



Seehofer wertete den Rückgang der Zahlen als Erfolg. Sie zeigten, dass die Maßnahmen gegen ungesteuerte Zuwanderung wirkten, erklärte der CSU-Politiker in Berlin.