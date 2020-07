Der Vorsitzende der europäischen Stabilitätsinitiative, Knaus, hat den Umgang der Europäischen Union mit Flüchtlingen als unwürdig bezeichnet. Seit Jahren verstoße die Gemeinschaft gegen die euopäische Grundrechtecharta, die die Würde eines jeden Menschen egal welcher Herkunft schütze, sagte Knaus im Deutschlandfunk. Alle Staaten der EU seien aufgerufen, gemeinsam einen Weg zu finden, wie die Flüchtlinge aufgenommen werden könnten.

Knaus plädierte für Asylzentren an den Außengrenzen, in denen innerhalb von zwölf Wochen der entsprechende Anspruch der Schutzsuchenden geklärt werden müsse. Man könne nicht länger hinnehmen, dass Menschen teilweise jahrelang in Elendslagern ausharren müssten.



Auf ihrer gestrigen Videokonferenz konnten sich die EU-Innenminister auf kein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedsländer bei der Seenotrettung von Flüchtlingen einigen. Bundesinnenminister Seehofer sagte, für eine dauerhafte Lösung sei eine gemeinsame Reform des Asylrechts nötig.