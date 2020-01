Der Migrationsforscher Gerald Knaus, der als Architekt des Flüchtlingsdeals mit der Türkei gilt, hat eine positive Bilanz des Abkommens mit der EU gezogen.

Im ARD-Fernsehen sagte der Wissenschaftler: "Wenn wir genauer hinsehen, dann bemerken wir eine erstaunliche Zahl: dass im letzten Jahr 99,5 Prozent der Syrer in der Türkei, die dort als Flüchtlinge leben, in der Türkei geblieben sind." Die Türkei sei seit 2014 das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt. Sie habe alleine mehr als drei Mal so viele Syrer aufgenommen wie die gesamte EU. Auch aufgrund der Unterstützung der EU habe sich kaum jemand von ihnen auf den Weg gemacht, denn Kinder könnten zu Hunderttausenden in die Schulen gehen, es gebe Zugang zum Gesundheitswesen und Sozialsystemen.



Zu den Vorwürfen der Türkei, die EU halte sich nicht an die Regeln des Abkommens, sagte Knaus: "Das ist der Beginn eines neuen Pokers, einer neuen Verhandlungsrunde. Denn die sechs Milliarden, die die EU 2016 zugesagt hat, sind bis Ende letzten Jahres vollkommen verplant." In den nächsten Wochen müssten die Gespräche beginnen, wie die EU die Türkei weiter unterstützt. Wo die Türkei nicht Recht habe, sei, dass das Geld nicht fließe.



Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl forderte indes die Bundesregierung auf, "das Paktieren mit der Türkei auf dem Rücken schutzsuchender Menschen zu beenden". Die Türkei sei kein Land, in dem Verfolgte Schutz finden und Rechte von Flüchtlingen geachtet würden.