Der Migrationsexperte Gerald Knaus (European Stability Initiative/Francesco Scarpa)

Die Zahl der Flüchtlinge habe in den vergangenen Monaten stark zugenommen, sagte Knaus im Deutschlandfunk. Die Situation sei dramatisch. Europa müsse endlich handeln. Hilfesuchende würden nach wie vor an den Grenzen gewaltsam zurückgewiesen. Anstatt Alternativen zu erarbeiten habe man sich in Europa aber mit dieser Praxis eingerichtet. Diese Haltung führe zu Zynismus und Resignation im Umgang mit dem Migrationsproblem, beklagte Knaus. Er ist Vorsitzender der Europäische Stabilitätsinitiative, die sich unter anderem mit den Migrationsbewegungen in Europa befasst. Die EU-Staaten streiten seit Jahren über die Reform der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. Vor allem in der Frage der Verteilung Schutzsuchender auf die Mitgliedstaaten besteht keine Einigkeit.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.