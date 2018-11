Auch die Regierung in Australien will den UNO-Migrationspakt nicht unterzeichnen.

Premierminister Morrison erklärte in Canberra, der Pakt könnte zur illegalen Einwanderung in das Land ermutigen. Dies bedrohe hart erkämpfte Erfolge im Kampf gegen den Menschenschmuggel. Morrison steht für die kompromisslose Asylpolitik seines Landes. Die Regierung fängt Flüchtlinge, die Australien auf Booten erreichen wollen, ab und hält sie in Lagern auf Pazifikinseln fest.



Der UNO-Migrationspakt soll bei einer Konferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden. Der unverbindliche Vertrag soll illegale Einwanderung verhindern und legale Einwanderung besser steuern.