Der Widerstand gegen den UNO-Migrationspakt stößt bei der Sondergesandten der Vereinten Nationen für Internationale Migration, Arbour, auf Unverständnis.

Sie sei sehr enttäuscht, dass einige Länder dem Abkommen ihre Unterstützung entzogen hätten, sagte Arbour der Nachrichtenagentur AP. Die Ablehnung sei für sie rätselhaft, weil das Dokument nicht rechtlich bindend sei. Nach der formalen Verabschiedung im nächsten Monat gebe es kein einziges Land, das zu etwas verpflichtet sei, was es nicht wolle. Zugleich verwies Arbour darauf, dass der Pakt eine sichere und geordnete Migration fördern sowie Menschenschmuggel- und handel mindern solle.



Mehrere Länder - darunter die USA, Australien, Österreich, Ungarn, Tschechien und die Schweiz - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen.



Die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag haben sich jeweils mit großer Mehrheit hinter den UNO-Migrationspakt gestellt. Die Abgeordneten stimmten für einen gemeinsamen Entschließungsantrag zu dem Pakt. Bei CDU und CSU gab es Angaben aus Fraktionskreisen zufolge fünf Gegenstimmen, bei der SPD eine. Am Donnerstag soll die Abstimmung im Plenum folgen, wo auch Anträge der Opposition beraten werden.



In dem Entschließungsantrag betonen die Koalitionsfraktionen, dass der Migrationspakt keine einklagbaren Rechte und Pflichten begründe. Er solle einen Beitrag dazu leisten, Migration stärker zu ordnen und zu begrenzen sowie gleichzeitig die Rechte von Migranten zu schützen. Die nationale Souveränität Deutschlands stehe nicht zur Disposition.