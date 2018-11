Gesundheitsminister Spahn hat für seine Forderung, auf dem CDU-Parteitag über den UNO-Migrationspakt zu debattieren, breite Kritik ausgelöst.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte im ZDF, er sei von Spahns Vorstoß überrascht. In der vorletzten Woche hätten die Unionsabgeordneten ausführlich über das Thema diskutiert. Spahn habe sich bei dieser Gelegenheit nicht so geäußert wie jetzt. Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, die Bundesregierung stehe hinter dem Pakt. Justizministerin Barley betonte, es sei falsch, wenn der Eindruck erweckt werde, die Bundesrepublik werde durch das Abkommen zu etwas verpflichtet. Der UNO-Migrationspakt ist rechtlich nicht bindend, soll aber dazu beitragen, Fluchtursachen besser zu bekämpfen.