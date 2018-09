Ägypten hat sich dazu bereit erklärt, mit der EU über eine vertiefte Zusammenarbeit in der Migrationsfrage zu beraten.

Das gab ein EU-Diplomat am frühen Morgen am Rande des informellen Gipfels in Salzburg bekannt. Die Beratungen mit der ägyptischen Regierung stünden allerdings noch ganz am Anfang. Der österreichische Bundeskanzler Kurz und EU-Ratspräsident Tusk waren am vergangenen Wochenende zur Vorbereitung des Gipfels nach Kairo gereist, um mögliche Übereinkünfte mit Ägypten auszuloten.



EU-Kommissionschef Juncker äußerte sich unzufrieden mit den bisherigen Beratungen beim EU-Gipfel. Juncker sagte, beim ewigen Streitthema Migration und Flüchtlinge habe er kaum Fortschritte verzeichnen können. Die Staats- und Regierungschefs wollen heute über die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen sprechen.