Migrationspolitik CDU-Generalsekretär für Drittland-Asylverfahren

"Die Drittstaaten-Regel ist die Lösung": CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur )

Seine Partei habe ein Gutachten vorliegen, wonach solch eine Regelung auch juristisch möglich sei, sagte Linnemann im Podcast von "Table Media". Demnach könnte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Drittstaaten die Flüchtlinge auswählen, die dann legal über Kontingente nach Europa kommen könnten. Zur Zeit kämen - so Linnemann wörtlich - "überwiegend die Falschen". Die Drittstaaten-Regel sei hier die Lösung, was auch "alle Experten" sagten. Weiter sprach der CDU-Generalsekretär von der Migrationsfrage als "zentralstem Thema" der Politik.

Denn hierbei hänge alles mit allem zusammen. Als Beispiele nannte Linnemann Auswirkungen etwa auf das Bildungssystem und den Wohnungsmarkt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.