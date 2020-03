Die EU ist von der Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze an diesem Wochenende kalt erwischt worden. Wie auch schon bei der Seenotrettung im Mittelmeer zeigt sich wieder einmal: Zu mehr als hektischen Krisentelefonaten oder Reisen vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen, ist die EU erstmal nicht in der Lage, vor allem weil sie sich seit Jahren nicht auf einen systematischen Umgang mit Migranten einigen kann.

Dem Bekenntnis zum Trotz, dass sich ein Jahr 2015, als außergewöhnlich viele Menschen nach Europa kamen, nicht wiederholen dürfe, hat man es in den vergangenen fünf Jahre versäumt, eine neue Politik zu entwerfen. Auch die sich bereits seit Monaten auf den griechischen Inseln zuspitzendende Situation hat die EU nicht zum Anlass genommen, ihren Kurs in der Migrationspolitik zu korrigieren.

Schwarze Peter liegt nicht in Brüssel

Aber in vielen Aspekten liegt der schwarze Peter gar nicht mal in Brüssel, sondern vielmehr in den Mitgliedsstaaten. Das zeigt etwa der Umgang mit der Grenzschutzagentur Frontex. Für eine Aufstockung der Mitarbeiter konnten sich die Länder erstmal nur auf 2027 als Zielmarke einigen. Auch ist zu groß die Angst, die Mitarbeiter würden die nationale Kompetenz der eigenen Grenzbeamten beschneiden. An der türkisch-griechischen Landgrenze ist Frontex gerade mal mit einigen Dutzend Mitarbeitern vertreten. Und so kommt es, dass die griechischen Beamten am Wochenende nicht Herr der Lage geworden sind und unappetitliche Bilder produziert haben.

Wer auch immer an der Grenze zur EU ein Asylverfahren sucht, sollte Zugang zu diesem erhalten. Darauf hatte die Kommission als Wächterin der EU-Verträge selbst immer Wert gelegt. Sie ließ heute die Öffentlichkeit allerdings im Unklaren, ob Griechenland mit seinem Moratorium auf die Bearbeitung von Asylanträgen dieser Verpflichtung nachkommt. Dabei darf es in dieser Frage keine Zweifel geben: Die EU muss immer Zugang zur Prüfung eines Asylrechts gewährleisten, sonst stellt sie ihre Werte in Frage. Die Europäische Union ist allerdings auch gut beraten, in den kommenden Tagen besonnen und mit Fingerspitzengefühl zu reagieren. Schnelle Rufe nach einem Ende des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens schießen über das Ziel hinaus.

EU hat sich erpressbar gemacht

Klar hat sich die EU erpressbar gemacht. Doch tatsächlich wäre sie es heute viel weniger, wenn sie in Syrien aktive Politik zur Lösung des Konflikts betrieben hätte, statt von der Seitenlinie zuzuschauen. Richtig ist auch: Ohne die Hilfe der EU, etwa Zugang zu Bildung, würde es den Migranten in der Türkei spürbar schlechter gehen. Auch das ist Teil des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens. Daher darf sich Brüssel nicht von Präsident Erdogan in die Ecke drängen lassen und reagiert richtig, wenn es zunächst darauf beharrt, dass dieses Abkommen nicht aufgekündigt wurde und sich beide Seiten an die Vereinbarungen zu halten haben.

Die Situation heute ist einmal mehr ein Weckruf an die EU, endlich eine Migrationspolitik aus einem Guss zu formulieren. Die EU-Kommission hatte einen Neustart in der Asyl- und Migrationspolitik angekündigt. Tage wie diese zeigen, die EU hätte schon viel früher neu starten müssen.

Paul Vorreiter (Deutschlandradio / Marius Schwarz)Paul Vorreiter, geboren in Tarnowskie Góry/Polen, studierte Geschichte, Slawistik und Osteuropastudien in Berlin und arbeitete bis 2015 als Nachrichtenredakteur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. 2017 beendete er sein Volontariat beim Deutschlandradio. 2017 bis 2018 war Vorreiter als Junior-Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio tätig, danach wechselte er ins Korrespondentenbüro des Deutschlandradios nach Brüssel. Seit 2018 berichtet er von dort mit den Schwerpunkten Digitales, Umwelt und Bürgerrechte.