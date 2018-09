Die Europäische Kommission will die Rückführung abgelehnter Asylbewerber beschleunigen.

EU-Innenkommissar Avramopoulos sagte bei der Vorstellung der Reformpläne für die Migrationspolitik in Brüssel, angestrebt sei ein "vereinfachtes Verfahren" mit kürzeren Einspruchsfristen. Dies gelte für Asylbewerber, deren Anträge bereits an der Grenze abgelehnt wurden. Ziel sei "ein deutliches Signal", dass es in der EU wirksame Verfahren zur Rückführung von Migranten ohne Aufenthaltstitel gebe. Avramopoulos schlug außerdem vor, die Mindestdauer von Abschiebehaft europaweit auf drei Monate zu erhöhen. So solle erreicht werden, dass Mitgliedstaaten Abschiebeverfahren beenden können, wenn Fluchtgefahr besteht oder wenn Migranten nicht kooperieren.



Bereits gestern hatte Kommissionspräsident Juncker einige Vorhaben der EU in der Migrationspolitik vorgestellt. Die Rede war etwa von einer Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sowie der EU-Asylbehörde. Die Zustimmung der Mitgliedstaaten sei aber Voraussetzung, damit diese Behörden innerhalb der Grenzen eines Landes tätig werden könnten, betonte Avramopoulos. Gleichzeitig forderte er mehr legale Wege in die Europäische Union. So verhindere man zum einen irreguläre Migration, zum anderen reagiere man auf den Bedarf der europäischen Wirtschaft.