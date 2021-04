Der frühere italienische Innenminister Salvini muss sich wegen seiner umstrittenen Migrationspolitik einem Gerichtsverfahren stellen.

Das entschied heute ein Richter in Palermo. Salvini, der auch Vorsitzender der rechten Lega-Partei ist, wird vorgeworfen, im August 2019 das spanische Rettungsschiff "Open Arms" mit Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer aufgehalten und am Anlaufen italienischer Häfen gehindert zu haben. Er muss sich deshalb wegen Amtsmissbrauchs und Freiheitsberaubung verantworten. Der Lega-Chef wies die Vorwürfe zurück und erklärte, er gehe erhobenen Hauptes in den Prozess. Das Verfahren gegen Salvini beginnt Mitte September.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.