Der italienische Innenminister Salvini hat Bundeskanzlerin Merkel vorgeworfen, die sozialen Folgen der Flüchtlingskrise jahrelang unterschätzt zu haben.

Der Vorsitzende der rechtsgerichteten Lega-Partei sagte der Deutschen Welle, der Aufstieg der AfD sei eine klare Reaktion darauf. Zugleich bekräftigte Salvini den Kurs der italienischen Regierung in der Flüchtlingspolitik. Er wolle alle Ankünfte von Migranten unterbinden. Stattdessen müsse den Menschen in ihren Heimattaaten geholfen werden. In Afrika sollten dafür schnell 500 Millionen Euro investiert werden.