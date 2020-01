Stefan Müller sagte im Deutschlandfunk, er unterstütze die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Forderung nach einem robusteren Mandat in Mali: "Ich halte das für eine richtige Initiative", so der CSU-Abgeordnete, man müsse dem aber auch Taten folgen lassen. Er sei grundsätzlich zuversichtlich, dass man sich auch mit der SPD einigen könnte, was ein über das bestehende EU-Mandat hinausgehendes Mandat in Mali betrifft. Entscheidend sei aber, so Müller, dass die Verteidigungsministerin konkret sage, "was sie sich vorstellt. Wir brauchen natürlich eine Diskussionsgrundlage", so der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag.

Wenn es Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ehrlich meine mit der geforderten substanziellen Unterstützung für die Franzosen in Mali, fordere sie nichts anderes als die Möglichkeit für Kampfeinsätze deutscher Soldaten, kommentiert Klaus Remme. Für ein solches Mandat fehle aber der politische Partner.

Frankreich hatte schon mehrfach Deutschland um mehr Unterstützung in der Sahel-Region gebeten. Dass Deutschland und Frankreich innerhalb der europäischen Union eine besondere Verantwortung haben, auch bei der Entwicklung einer gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik, das stehe außer Frage, so Müller.

Insofern sei es klug, solche Initiativen miteinander abzustimmen oder gemeinsam zu starten. Allerdings, meint der CSU-Politiker, es brauche einen Anlass und es brauche eine Beurteilung, inwieweit das dann auch "unserer eigenen Sicherheitspolitik hilfreich und dienlich ist"

Flüchtlinge auf griechischen Inseln: Kein deutscher Alleingang

Es brauche eine einheitliche europäische Migrationspolitik, sagte Müller dem Deutschlandfunk. "Und da habe ich ehrlich gesagt auch wenig Verständnis dafür, wenn einzelne europäische Länder sich dieser Verantwortung entziehen, dass sie dort nicht bereit sind, am Ende auch mitzuhelfen", sagte Müller.

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die neue Kommission seien hier sehr stark gefordert, wieder Bewegung in diesen festgefahrenen Prozess zu bringen, "gerade, weil die Situation an der Ländern an der EU-Außengrenze so ist, wie sie ist".

Nach seiner Überzeugung helfe es auch nicht, "wenn wir beispielsweise in Deutschland alleine sagen, wir fühlen uns hier verantwortlich und übernehmen Flüchtlinge." Dies würde nur, so Müller, in Europa zu einer Verschärfung der Situation führen. Einmal mehr wäre es ein deutscher Alleingang, der nicht dazu führen werde, dass es eine einheitliche europäische Migrationspolitik gebe und wäre insofern kontraproduktiv, meint der CSU-Politiker.

Iran: Deutschland sollte internationale Initiative für Verhandlungen starten

Der Iran trage sehr stark zur Destabilisierung des Nahen Ostens bei, so Müller. Ob nun die gezielte Tötung eines Generals dieser Brigaden "eine kluge Maßnahme war, darf sehr stark bezweifelt werden", meint der CSU-Politiker im Deutschlandfunk.

Er befürchte, dass dies zu einer weiteren Destabilisierung beitrage werde. Aus seiner Sicht, so Müller, "wäre Deutschland gut beraten, auf internationaler Ebene eine Initiative zu starten, um die handelnden Akteure tatsächlich an der Verhandlungstisch zu bekommen."

Das komplette Interview lesen Sie hier in Kürze.