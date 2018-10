Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat einen neuen Vorstoß zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU gemacht.

Es gebe in der Europäischen Union immer mehr Bewusstsein dafür, dass die verpflichtenden Quoten nicht kommen werden, sagte Kurz am Abend in Brüssel. Er werde daher einen Vorschlag in Richtung "verpflichtende Solidarität" unterbreiten. Jeder Mitgliedsstaat solle einen Beitrag leisten. Dieser könne aber sehr unterschiedlich ausschauen. Konkreter wurde Kurz nicht. - Die Frage nach einer verbindlichen Quote zur Verteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten lähmt die Union seit Jahren. Vor allem die osteuropäischen Staaten verweigerten sich.