Ungarns Ministerpräsident Orban spricht sich für eine Neuordnung der EU-Migrationspolitik aus.

Man müsse diesen Bereich der Europäischen Kommission aus der Hand nehmen, sagte Orban der Zeitung "Welt am Sonntag". Der ungarische Regierungschef schlägt eine neue EU-Institution vor, in der ausschließlich die Innenminister der Schengen-Zone vertreten sein sollten. Die Flüchtlingskrise sieht Orban nicht als beendet an. Ungarn sei fest entschlossen, seine Grenzen weiter zu verteidigen. Zugleich kündigte der Ministerpräsident eine Fortsetzung der Anti-EU-Kampagne an.