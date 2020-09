Bundesinnenminister Seehofer begrüßt die Pläne der EU-Kommission für eine gemeinsame Migrationspolitik. Der Vorschlag sei eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Er appelliere an die anderen EU-Staaten, jetzt nicht reflexartig in die Deckung zu gehen, sondern ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten.

Nächste Möglichkeit darüber zu diskutieren, sei das Treffen der EU-Innenminister am 8. Oktober. Seehofer betonte, der Vorschlag der EU-Kommission umfasse die wesentlichen Aspekte der Migrationspolitik: Nämlich die Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten, Möglichkeiten einer legalen Migration, ein starker und effizienter Schutz der EU-Außengrenzen sowie die Solidarität bei der Aufnahme von Schutzberechtigten innerhalb der Europäischen Union.

Mehrstufiges Modell

Zuvor hatte die Europäische Kommission ihre Pläne für die seit Jahren umstrittene Reform des europäischen Asylsystems vorgelegt. Vorgesehen sind etwa schnellere Asylverfahren an den Außengrenzen und mehr Abschiebungen. Zudem soll die Verantwortung für Schutzsuchende besser unter den europäischen Staaten verteilt werden. Verpflichtende Quoten für die Aufnahme von Flüchtlingen sind nicht geplant. Die EU-Staaten sollen aber freiwillig Menschen aufnehmen können oder etwa bei Abschiebungen helfen. Zudem hält die Kommission an den derzeit gültigen Dublin-Regeln grundsätzlich fest. Konkret geht es um drei Szenarien. Wie dieses mehrstufige Modell in der Praxis ablaufen könnte, erläutern wir ausführlich im Dlf-Podcast "Der Tag", den Sie hier hören können (Audio-Link).

Unterschiedliche Reaktionen

Kommissionspräsidentin von der Leyen appellierte an die Mitgliedsstaaten, die Reform zu unterstützen. Europa brauche einen Neustart. Zustimmung kam bereits aus Österreich und Italien. Der österreichische Innenminister Nehammer sagte in Wien, der Vorschlag bewege sich in die richtige Richtung. Man werde ihn jetzt genau prüfen. Ähnlich äußerte sich der italienische Regierungschef Conte. Die ungarische Regierung betonte, es müsse sichergestellt werden, dass "die Außengrenzen der EU und des Schengenraums an allen Abschnitten vollständig dicht" seien.



In Deutschland kam Kritik aus der Opposition, wenngleich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Linke-Vorsitzende Kipping sagte der Zeitung "Die Welt", die Pläne seien eine menschenrechtliche Bankrotterklärung. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt meinte, die Vorschläge der EU-Kommission zeigten weder Solidarität mit Geflüchteten noch mit den betroffenen Staaten an den Außengrenzen. Die Organisation Pro Asyl erklärte, es drohten Massenlager an den EU-Grenzen ohne faire Asylverfahren. Der AfD-Europaparlamentarier Meuthen sprach dagegen von einem Versuch, "illegale Migration zu legalisieren".

