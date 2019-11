Bundesinnenminister Seehofer will Pläne für eine grundsätzliche Reform des europäischen Asylsystems vorantreiben.

Die Migrationspolitik sei das zentrale innenpolitische Thema der Europäischen Union, erklärte der CSU-Politiker in Berlin. Er sprach sich für ein Verfahren aus, das eine erste Prüfung von Schutzsuchenden noch vor der Einreise nach Europa vorsieht. Seehofer plädierte dafür, dass diese Tätigkeit künftig von einer neu zu schaffenden europäischen Asyl-Behörde übernommen werden soll. Desweiteren müsse der Schutz der EU-Außengrenzen durch die Stärkung der Agentur Frontex verbessert werden, verlangte Seehofer. In einem Eckpunktepapier des Innenministeriums wird auch vorgeschlagen, schärfer gegen eine unerlaubte Weiterreise von Migranten in Europa vorzugehen.