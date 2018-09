Die neue UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat ein Umdenken in der Migrationspolitik weltweit gefordert.

Es sei im Interesse aller Staaten, sich an der Realität zu orientieren und nicht an Panik, sagte Bachelet in Genf. Mauern aufzustellen und Flüchtlingen ihre fundamentalen Rechte zu versagen, seien keine langfristigen Lösungen. Die frühere chilenische Präsidentin kündigte an, sie werde den Schutz von Einwanderern in Österreich und Italien überprüfen lassen. Zudem zeigte sie sich besorgt über "ausländerfeindliche Hassreden" in Deutschland.



Bachelet ist Nachfolgerin von Menschenrechtskommissar Al-Hussein, der den Posten zum ersten September abgegeben hat.