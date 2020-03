Der türkische Präsident Erdogan reist morgen zu Gesprächen nach Brüssel.

Dort wird er Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen treffen. Neben der Lage im Bürgerkriegsland Syrien dürfte es in den Gesprächen vor allem um die Zukunft des 2016 geschlossenen Flüchtlingspakts gehen. Erdogan verlangt weitere Hilfsgelder und hat seiner Forderung mit der Öffnung der Grenze zum EU-Mitglied Griechenland Nachdruck verliehen. Dort kam es abermals zum Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas. - Zuletzt hatte Erdogan die Küstenwache angewiesen, den gefährlichen Seeweg über die Ägäis wieder zu schließen. Dort wurden heute rund 120 Menschen in Booten aufgegriffen und zurück auf das türkische Festland gebracht.



Die kroatische Regierung zeigte sich grundsätzlich bereit, unbegleitete Minderjährige aus Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen.