WM in Méribel

Für Shiffrin ist es die insgesamt 13. WM-Medaille und die zweite bei den laufenden Titelkämpfen in Frankreich nach Silber im Super-G. Weltmeisterin im Riesenslalom ist die erfolgreichste Skirennfahrerin der Historie zum ersten Mal. 2018 hatte sie in dieser Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang triumphiert.

Die deutschen Starterinnen Kira Weidle und Jessica Hilzinger schieden im ersten Durchgang aus. Emma Aicher lag nach dem ersten Lauf auf Rang 32.

