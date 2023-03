US-Ski-Star

Mikaela Shiffrin aus den USA hat einen neuen Rekord aufgestellt (Archivbild). (Michael Kappeler / dpa)

Zuvor hatte die 27-Jährige sich die Bestmarke für die meisten Erfolge mit Ingemar Stenmark geteilt. Der Schwede hatte in seiner Karriere insgesamt 86 Weltcup-Siege eingefahren. Mit ihrem Triumph im Riesenslalom am Freitag hatte Shiffrin bereits an der Spitze der ewigen Bestenliste mit ihm gleichgezogen.