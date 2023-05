Amtseid abgelegt

Der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef tritt heute sein Amt an. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

In einer Ansprache sagte der gebürtige Syrer, er sei im Alter von fünf Jahren als Flüchtlingskind mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Damals habe seine Familie an Vieles gedacht, aber nicht, dass er einmal Oberbürgermeister seiner Heimat, der fünftgrößten Stadt Deutschlands, werden könnte. Der 40-Jährige kündigte an, Themen wie bezahlbaren Wohnraum, Digitalisierung, Mobilität und Klimaneutralität anzugehen. Außerdem wolle sich dafür einsetzen, dass Alltagsrassismus und strukturelle Diskriminierungen abgebaut würden.

Josef war Ende März zum Nachfolger des bisherigen Oberbürgermeisters Feldmann gewählt worden. Der SPD-Politiker ist wegen Vorteilsannahme im Amt vom Frankfurter Landgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Urteil gegen Feldmann ist noch nicht rechtskräftig.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.