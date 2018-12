Die EU-Kommission erlaubt Deutschland und drei weiteren Mitgliedsstaaten die Unterstützung eines gemeinsamen Mikroelektronik-Projekts aus den Staatskassen mit insgesamt 1,75 Milliarden Euro.

Die Forschungszusammenarbeit sei mit dem Beihilferecht der Europäischen Union vereinbar, hieß es in Brüssel. Die entsprechenden Regeln in dem Bereich seien geändert worden, um eine solche Förderung zu erleichtern. Neben Deutschland sind Frankreich, Italien und Großbritannien an dem Projekt beteiligt. In Deutschland sind zahlreiche Unternehmen in das Vorhaben eingebunden, darunter Bosch. Benötigt werden die Chips für die Maschinensteuerung in der Industrie, für selbstfahrende Autos oder in der Medizintechnik.