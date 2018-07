Auf der "Lifeline" gibt es viel zu tun. Das Schiff muss geputzt werden, die Rettungswesten müssen von der Krätze befreit werden. Die ist mit den Geflüchteten an Bord gekommen. Außerdem müssen die Feuerlöscher gewartet werden. Denn jede Unstimmigkeit an Bord könnte den maltesischen Behörden zusätzlichen Anlass geben, das Seenotrettungsboot festzuhalten.

Aktivistin Neeske bei einer Mahnwache für die Toten im Mittelmeer (Deutschlandradio / Anne Seibt)

Ungewisse Zukunft

Warum das Schiff nicht mehr auslaufen darf, darauf gibt es verschiedene Antworten. "Das ist politisch motiviert. Man will nicht, dass die NGOs da rausfahren, dass die Menschen gerettet werden, sondern man will die Abschottung Europas", sagt Axel Steier. Er hat den Verein "Mission Lifeline" gegründet und die Rettung der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer initiiert.

Das Seenotrettungsschiff "Lifeline“ ist im Hafen von Valletta festgesetzt worden (Deutschlandradio / Anne Seibt)

Die offizielle Begründung ist eine andere: Unter anderem sei das Schiff von Kapitän Claus-Peter Reisch falsch registriert worden. Deshalb dürfe es keine internationalen Gewässer befahren. Claus-Peter Reisch steht dieser Tage vor Gericht. Ob die "Lifeline" jemals wieder als Seenotrettungsschiff auf dem Mittelmeer eingesetzt werden kann, ist ungewiss.

Nicht aufgeben

Trotzdem sind viele freiwillige Helfer aus Deutschland nach Malta gefahren. Sie wollen weitermachen, nicht klein bei geben. Sie unterstützen den Kapitän, halten Mahnwachen für die Ertrunkenen ab und trainieren den Ernstfall, die Rettung von Bootsflüchtlingen.

Unterstützung kommt auch von Prominenten: Der Satiriker Jan Böhmermann hat Spenden gesammelt. Rund 199.800 Euro sind dabei zusammen gekommen. Sie sollen für die Prozesskosten ausgegeben werden. Vielleicht helfen Aktionen wie diese, die Motivation der Helfer aufrecht zu erhalten. Denn das Warten und die Ungewissheit zerren an den Nerven der Besatzung.

Die Nerven liegen blank

Thomas, der Ersatzkapitän, ärgert sich, dass sich die freiwilligen Helfer nicht genug um das Schiff kümmern. Stattdessen besuchen sie die Crews der anderen Hilfsschiffe oder trinken Bier in der Tiger-Bar im Hafen. Matze, der Koch der "Lifeline" schimpft: "Wir sind ja eigentlich hier, um rauszufahren und dann bist du in Malta und denkst dir, schöne Insel, aber was soll das? Hängst halt auf einem Schiff rum. Klar auf dem Schiff gibt’s immer was zu tun als Koch, die Leute wollen ja auch Essen und so. Aber kochst du jetzt für den Abenteuerurlaub der Leute?"