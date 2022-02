Waldspaziergang im Regen (JOKER / picture alliance)

Die Vorhersage:

Stark bewölkt und rasch nach Osten abziehende Niederschläge. Im Südwesten gebietsweise auflockernde Bewölkung. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen zumeist bedeckt, gelegentlich Nieselregen. Im Osten ein paar Auflockerungen und meist trocken. Temperaturen 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag bei wechselnder Bewölkung Regen-, Schnee- und Graupelschauer, am Nachmittag von Westen her nachlassend. 3 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.