Die Haushalte in Deutschland haben in der zurückliegenden Heizperiode wegen des milden Wetters weniger Geld für ihre Heizung ausgeben müssen.

Der Bedarf sei von September bis Mai um drei Prozent niedriger ausgefallen als in der Periode zuvor, teilte das Internet-Portal "Check24" in München mit. Es war das dritte Mal in Folge, dass die Verbraucher weniger heizen mussten.



Der Kostenrückgang betrug bei Gaskunden ebenfalls drei Prozent. Erheblich mehr Geld sparten die Besitzer einer Ölheizung: Ihre Kosten gingen um 17 Prozent zurück. Dies lag aber vor allem an den niedrigen Ölpreisen.