Brasilien-Besuch

Der argentinische Präsident Milei und der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro (Lucas Vinicius Correia/dpa)

Entsprechend äußerte sich Milei auf einer rechtskonservativen Konferenz in der Stadt Balneario Camboriu. Neben dem argentinischen Staatschef war Bolsonaro der Hauptgast der Versammlung in dem brasilianischen Ort. In seiner Rede kritisierte Milei allgemein sozialistische Regierungen und warf ihnen vor, sich einzig durch Justizkomplotte an der Macht zu halten. Anstatt mit dem linksgerichteten brasilianischen Präsidenten Lula da Silva zusammenzukommen, hatte Milei dessen rechtem Vorgänger Bolsonaro getroffen. Erst vor wenigen Tagen war dem früheren Staatschef vorgeworfen worden, Geschenke, die er in seiner Amtszeit offiziell erhalten hatte, zum eigenen Vorteil verkauft zu haben.

