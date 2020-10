Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf den von US-Präsident Trump angekündigten Truppenabzug aus Afghanistan bis Weihnachten reagiert.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts erklärte in Berlin, bisher gebe es nur diesen Tweet des Präsidenten. Deshalb wolle man die Angelegenheit nicht weiter bewerten. Sollte es aber konkrete Planungen der US-Seite geben, erwarte man, dass man einbezogen werde. Das Bundesverteidigungsministerium betonte, solche Entscheidungen sollten nur gemeinsam innerhalb der NATO getroffen werden. Es gelte weiter der Grundsatz: gemeinsam rein, gemeinsam raus, hieß es weiter.



US-Präsident Trump hatte gestern erklärt, er wolle die verbliebenen Soldaten in Afghanistan bis Weihnachten abziehen. In einem mit den radikalislamischen Taliban geschlossenen Abkommen hatte sich Washington zu einem schrittweisen Abzug bis Mitte 2021 verpflichtet.

