Die USA setzen das militärische Großmanöver "Defender Europe" im Juli auch in Deutschland fort.

Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, sollen ab dem 10. Juli 600 US-amerikanische Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Bergen/Munster in Niedersachsen trainieren. Die Bundeswehr nehme nicht aktiv teil, erklärte das Ministerium, sie stehe aber für Unterstützungsleistungen bereit.



Für "Defender Europe 2020" sollten ursprünglich 20.000 US-Soldaten nach Europa gebracht werden. Wegen der Coronakrise wurden die Pläne geändert. Die Bundeswehr stellte ihre Beteiligung im März ein. In Polen läuft derzeit eine gemeinsame Übung von 4.000 amerikanischen und 2.000 polnischen Soldaten.