Hongkongs Regierungschefin Lam schließt angesichts der seit Monaten andauernden Proteste ein Eingreifen des Militärs nicht mehr aus.

Lam sagte auf einer Pressekonferenz in der chinesischen Sonderverwaltungszone, sie hoffe weiterhin, die Krise ohne Soldaten lösen zu können. Sollten sich die Proteste aber verschärfen, könne keine Option ausgeschlossen werden. Lam reagierte auch auf Kritik an ihrer Regierung aus dem Ausland. Alle sollten sich der Realität stellen und erkennen, dass die Proteste in Hongkong nicht länger als friedliche Bewegung für Demokratie bezeichnet werden könnten.



In der Sonderverwaltungszone gibt es seit Monaten Proteste, die sich gegen einen wachsenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung in Peking wenden. Einige Gruppen agieren dabei gewalttätig. Ein von der Regierung erlassenes Vermummungsverbot hat den Widerstand noch einmal verschärft.