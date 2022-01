Soldaten stehen vor einem Militärstützpunkt. In mehreren Kasernen im westafrikanischen Krisenstaat Burkina Faso ist es zu schweren Schusswechseln gekommen. (dpa/Sam Mednick)

Das teilte ein Sprecher der Putschisten in einer Erklärung mit, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Kaboré sei unfähig gewesen, das Land angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen zu einen. Das Militär habe die Kontrolle über das Land erlangt. Die Verfassung sei ausgesetzt, Regierung und Parlament seien aufgelöst worden. Man wolle Gewalt und Blutvergießen vermeiden, sagte der Sprecher weiter. Die Grenzen des Landes blieben für mindestens vier Tage geschlossen, zudem gelte eine nächtliche Ausgangssperre.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Zuvor war gemeldet worden, dass Kaboré und mehrere Minister von Soldaten festgesetzt worden seien. Sie sollen sich in einer Kaserne in der Hauptstadt Ouagadougou befinden. In der Nacht hatte es nahe dem Wohnsitz des Präsidenten schwere Gefechte gegeben.

UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte den Putsch. Dessen Anführer sollten die Waffen niederlegen, verlangte Guterres.

